Schwoch: “Garcia ha distrutto il Napoli! Mazzarri dovrà lavorare molto”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del momento del Napoli dopo la sconfitta interna contro l’Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del momento del Napoli dopo la sconfitta interna contro l’Inter: “Sommer è stato decisivo e poi ci sono state le decisioni sbagliate dell’arbitro Massa. Il Napoli prima dominava le partite, ma in questo momento ha una condizione deficitaria e inoltre non ci sarà la sosta. Bisognerà lavorare molto. Mazzarri è l’allenatore ideale per queste situazioni e ha già saputo toccare le corde giuste. Il Napoli è stato distrutto nei 3/4 mesi precedenti.

Garcia ha commesso diversi errori e ci ha messo molto del suo nel rovinare una squadra quasi perfetta. Nel risultato di ieri c’è da considerare anche il valore dell’avversario, l’Inter in questo momento è la squadra più forte in Italia.

Questione rinnovi in casa Napoli? ADL non ha mai voluto spendere tanto per trattenere i calciatori migliori.

Juventus? Il Napoli deve fare molta attenzione sulle palle inattive, i bianconeri fanno spesso male su quelle situazioni”.