Schwoch: "Mercato da 10 se non strapagavi Lucca: non è pronto per Napoli"

Stefan Schwoch è intervenuto come ospite nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Hojlund? Non diventerà più forte di Higuain ma io voglio parlare specialmente dei difensori e con Buongiorno io credo che il Napoli possa giocare nella difesa a tre e che il Napoli potrebbe tornare ai fasti della difesa a 3 della Juventus. E' un Napoli internazionale.

Scudetto? Per me la rivale numero uno è la Juventus ma occhio all'Inter. Mi fa paura il Milan che non ha le coppe ma è logico che il Napoli è davanti a tutti ed ha un gioco ben definito, è una squadra che riesce a giocare in più modi, è una squadra ibrida. Mercato da dieci? Beh, bisognava pagare meno Lucca. Io però non giudico Lucca per il prezzo ma per le prestazioni e finora non mi è piaciuto. Il Napoli gioca anche per via centrali ora, ma non è che devi giocare solo per via centrali con cross, basti pensare a vedere come giocava Ibra. Io sinceramente credo che Lucca non sia ancora pronto per giocare in una piazza come Napoli".