Schwoch: “Pochi cross per Lukaku, ma penso sia una scelta di Conte"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3°tempo' è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante Napoli: "Lukaku domenica ha fatto una partita non buona, più che altro sulle scelte adottate. Quando trovi un giocatore come Hien che ti tiene sotto il piano fisico, devi trovare l’alternativa, doveva attaccare più la profondità, attaccare di più gli spazi. Questo l’ha fatto poco, ha trovato poche soluzioni per poter avere la meglio sui difensori dell’Atalanta.

Intensificare il gioco sulle catene laterali? Il Napoli crossa poco, specialmente da sinistra, perché a Kvara piace dribblare, entrare in aria palla al piede, ma qualche cross in più si potrebbe fare. Penso sia una scelta dell’allenatore, comunque.

Thuram? È uno che svaria molto. Tante volte è in zona centrale, mentre i due attaccanti dell’Atalanta giocavano larghi. Dà più Calhanoglu all’Inter o Lobotka al Napoli? Più Lobotka al Napoli. L’Inter ha una rosa più ampia e giocatori di livello per gli stessi ruoli. Anche se, Calhanoglu è uno dei centrocampisti più forti al mondo, in quel ruolo là.

Turnover in Champions? Un segnale importante. Se in Champions sbagli una partita, ne hai per recuperare, se Inzaghi uscisse fuori con una sconfitta contro il Napoli, avrebbe grandi pressioni.

Gasperini? Il migliore allenatore italiano insieme ad Antonio Conte adesso. Gasperini ha credito per 150 anni all’Atalanta, quello che ha fatto negli ultimi anni a Bergamo, è incredibile. Non da ultimo la vittoria della Coppa".