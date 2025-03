Schwoch: "Queste le mie percentuali scudetto, al Napoli un 30% di possibilità"

Stefan Schwoch - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica pomeriggio contro la Fiorentina.

"Non sono sorpreso dalle dichiarazioni di Conte-Inter nel post-gara di Napoli, se a 11 giornate dal termine sei a 1-2 punti dalla prima per forza di cose sei in lotta per vincere il campionato. Quindi, se eri convinto prima, a maggior ragione devi esserlo dopo. Il Napoli ha dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, e ha fatto vedere di quale potenzialità è dotata. Se credo allo Scudetto? Ci credo da tempo. Ritengo l'Inter più forte, penso anche che gli azzurri possano farcela ma non sono favoriti. Le percentuali per me sono: 60% Inter, 30% Napoli e 10% Atalanta, perché io la squadra di Gasperini la metto nella lotta. Cambio di comunicazione di Conte? Penso che l'allenatore si sia reso conto della prestazione della squadra, anche se pure l'Inter era ridotta all'osso. I nerazzurri erano confusi, ma questo stato d'animo è stato anche frutto della grande pressione del Napoli. A fine partita c'è stata quella grande occasione per vincere la partita. Per vincere lo Scudetto, serve un Lukaku che arrivi a 16-17 gol o almeno 15. In caso contrario, si fa fatica.

Quale modulo con la Fiorentina? Utilizzando il 4-3-3, si perderebbe il contributo di Raspadori che in questo momento è il giocatore che sta meglio mentalmente e fisicamente. Sulla fascia a quel punto si dovrebbe schierare Spinazzola oppure - se Conte ritiene stia bene - Okafor, anche se non penso che l'ex Milan possa essere inserito dall'inizio. Il motivo? In questo momento lo svizzero farebbe fatica a giocare dal 1' al posto di Raspadori, ma penso possa essere una freccia in più a gara in corso. I viola hanno necessità di fare risultato, nelle ultime quattro giornate hanno vinto solo una volta e perso tre gare. Non sarà una partita semplice".

Rinnovo Meret? Secondo me è un portiere bravo e interessante, non capisco la scelta di rinnovare con una formula 1+1. Io farei un contratto di tre anni. Caprile? Bravissimo, l'ho commentato tantissime volte ed è un portiere forte. Se la scelta su Meret è per un contratto di un anno, a questo punto mi sarei tenuto anche lui. L'avrei dato in prestito per farlo giocare ed essere più protagonista, inserendo un diritto di riscatto solo ad un cifra molto alta".