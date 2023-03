Schwoch si sbilancia: "In Champions sorteggio fortunatissimo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch , ex attaccante del Napoli: "Osimhen sente la pressione della Nazionale? Bisognerebbe vedere se è vero, di certo le parole del su CT pesano. Una cosa che però va detta è che Napoli non è una piazza qualunque, anche quella ti dà una pressione clamorosa e Victor ha dimostrato di saperla ben gestire. Lo Scudetto? E' un evento aspettato da oltre 30 anni. Tutta la piazza sa di averlo raggiunto, ma non può ancora festeggiarlo. Bisogna pazientare ancora qualcosina in più in attesa della matematica. I napoletani quando festeggiano hanno una gioia devastante, mi aspetto una festa azzurra e piena di botti.

Il rientro di Raspadori? Sono molto felice del suo rientro, è un giocatore che può dare tanto. In zona centrale ha caratteristiche diverse da tutti e può fare qualsiasi ruolo, nessuno in rosa può surrogarlo. Quando viene chiamato in causa risponde sempre positivamente, lo ha dimostrato persino quando Osimhen è stato fuori per infortunio. Addirittura in autunno ci chiedevamo poi se sarebbe stato giusto far rientrare subito il nigeriano o continuare con Giacomo, dice tutto.

La Champions? Il Napoli deve sognare in grande, devi sempre farlo quando arrivi a certi livelli. Col Milan ci sono buone possibilità di passare il turno, ma poi gli episodi fanno la differenza. Il Napoli di certo è stato fortunatissimo nel sorteggio, visto che anche se dovesse passare eviterà top club e squadroni sino alla finale".