Scommessa Balotelli, duro Salvini: "Lo avrei arrestato! Siamo alla follia, che immagine diamo dell'Italia?"

Tiene ancora banco la brava di Balotello ed alcuni napoletani, protagonisti di una scommessa che ha portato una persona a tuffarsi in sella ad un motorino per 2mila euro. Duro commento da parte di Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni della trasmissione Quarta Repubblica come riportato da Fanpage: "Io Balotelli l'avrei proprio arrestato. Ma ti pare che butti il motorino in mare? Ma che immagine diamo dell'Italia nel mondo? Un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia. Allora domani buttiamo l'auto usata nel Tevere".