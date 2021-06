Sconcerti: "Dopo le parole di ieri è quasi certo l'addio Ronaldo alla Juve"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo italiano e opinionista, ha parlato ai microfoni di Tmw, cominciando dalle favorite per l'Europeo: "Non vedo perché non metterci l'Italia, fino a adesso è stata la squadra che ha giocato la miglior partita, certamente aiutata dall'avversario".

Cosa l'ha sorpresa di Mancini?

"Niente, perché era già questo, era già così. Ha sempre avuto idee chiarissime, penso le abbia approfondite ma senza cambiarle. Di questa cosa sono assolutamente convinto".

Sarà lui l'uomo del ritorno al passato in Nazionale?

"Certamente è un ottimo allenatore, forse anche grande visto che ha vinto molto, in ogni paese in cui sia andato. Sono rimasto sorpreso semmai dall'averlo visto accettare un contratto così lungo con la Federazione, che lo mette quasi fuori da altre possibilità nei campionati. Lo immaginavo tornare ad allenare un club, invece così finirebbe per fare quasi un decennio. Dopo diventa difficile rientrare in campionato, fai quasi un altro mestiere. In questo momento potrebbe allenare qualsiasi squadra d'Europa, pensavo ci pensasse".

La Svizzera sarà più complicata?

"Sappiamo come vanno le cose, in questo momento se arrivi secondo hai perso, finché puoi vivi nell'esaltazione e dopo qualche partita diventa tutto fuori dimensione. Siamo stati in casa a lungo, se esageriamo un po' credo vada bene".

Tanti in evidenza nel 3-0 alla Turchia.

"L'avversario ce l'ha permesso. La Svizzera pure fa parte di quelle squadre che complessivamente sappiamo di poter battere. Ho provato a pensare all'Italia contro la Croazia, avversario non straordinario ma navigato e che non casca nei giochi di velocità. Siamo stati abituati all'Italia che mette in difficoltà gli altri facendo girare il pallone, ma erano sempre avversari meno tecnici, più accomodanti. Tra qualche partita comincerà il vero Europeo dell'Italia. Vero anche che qualcuno se lo porterà via il sorteggio... Noi giocheremo sempre bene ma non scordiamoci che il 50% delle nostre possibilità dipendono dagli altri".

Ronaldo ieri ha detto e non detto...

"A me è sembrato molto esplicito, con un anno di contratto se non dici che rimani alla Juventus e che qualsiasi cosa sarà giusta, è una grande ipoteca che lui mette".

Andrà via?

"Per me è quasi certo. Intanto per le dichiarazioni di ieri, che altrimenti non avrebbero alcuna ragione di essere state così vaghe. Ricordo poi che Agnelli e Allegri videro Juventus-Torino a Forte dei Marmi, con l'allenatore che dette il vero grande consiglio di mandare via Ronaldo. Secondo voi possono stare ancora insieme? Non credo proprio".