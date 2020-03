Sconcerti: "Il campionato è falsato, e allora? Qui bisogna ragionare sui prossimi tre mesi!"

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi sul momento del campionato italiano: "Certamente il campionato è falsato, e allora? Vivevamo come facevamo dieci giorni fa? Il campionato si fa in base alle cose che si possono fare. Non ha titoli la Lega per decidere su una questione sanitaria internazionale, deve essere il governo ed i consulenti scientifici. Qui non bisogna ragionare sulle prossime due partite ma sui prossimi tre mesi di calcio"