Sconcerti: “Il Napoli vince più di tutte le altre in trasferta per un motivo preciso"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "La Macedonia è certamente inferiore all’Italia, ma rispetto ai gironi questa è una partita da dentro e fuori e quindi non avrebbe senso se giocasse per difendersi, non gli servirebbe a niente. Penso che giocheranno Mancini e Bastoni, che sono giocatori che hanno ormai centinaia di partite alle spalle, hanno avuto esperienze importanti e dovremmo essere abbastanza coperti. Prima avevamo un gioco diverso, adesso abbiamo giocatori normali che fanno un gioco normale, dobbiamo ritrovare velocità di esecuzioni.

Mancini bravo a trasmettere tranquillità al gruppo? Trasmettere tranquillità a tante persone è un ruolo difficile. Penso che qualche errore in questo tipo di preparazione è stato commesso. Quando Mancini dice che andremo ai Mondiali e vinceremo mi fa pensare ad un ct nervoso, speriamo che i giocatori si carichino così.

Immobile segna solo in Italia? Potrebbe vincere in Serie A il quarto titolo di capocannoniere, solo Nordahl ha fatto di più. Anche Pulici era un eccezionale cannoniere in campionato mentre in campo internazionale non era la stessa cosa. Immobile è un solitario, che vive sulla propria profondità, non è un centravanti da cross-gol. In una squadra che gioca nel 4-3-3 forse non è il suo gioco ideale, dovrebbe essere cercato più a uomo come avviene nella Lazio.

Il Napoli contro l’Atalanta con diverse assenze? Credo che ci sono molte assenze storiche anche nell’Atalanta. Il Napoli è la squadra che ha vinto di più in trasferta, perché ha una capacità di gioco che la rende superiore a qualsiasi avversario. Queste partite il Napoli le vince col gioco e con discreta facilità. Non ci rendiamo conto della facilità di gioco del Napoli, c’è una differenza netta nel gioco del Napoli e di tutte le altre squadre. La qualità dei giocatori del Napoli sta nel fatto che non sono straordinari, ma si completano l’uno con l’altro”.