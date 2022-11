Sconcerti: "Inter, Inzaghi bravo a resistere. Può essere la vera anti-Napoli"

Ospite dei microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato il rilancio dell'Inter in campionato con quattro vittorie consecutive

Ospite dei microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato il rilancio dell'Inter in campionato con quattro vittorie consecutive dopo un periodo di appannamento: "Credo che fosse un problema interno, perché se ci fossero stati dei problemi di un paio di uomini solo si sarebbe risolto col tempo. Non risolvi tutto in un colpo solo. Sono stati i giocatori a mettersi a nudo e a capire che si stavano danneggiando. La vera forza di Inzaghi è stata quella di resistere, oltre a fare piccoli accorgimenti. Credo che l'Inter possa diventare il vero avversario del Napoli".