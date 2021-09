Sconcerti: "Juve, troppi gol presi. La classifica del Napoli è strameritata"

A parlare del turno di Serie A ai microfoni Tmw Radio è stato il direttore Mario Sconcerti.

Un giudizio sulla giornata:

"E' stata molto importante, in un campionato diverso dagli altri. Sta regalando partite molto spettacolari, vedi Inter-Atalanta, il derby. Appena arrivano gli scontri diretti, si stanno vedendo delle partite diverse, si segnano tanti gol. Sono squadre che si scambiano colpi a tutti campo, per un calcio a cui non siamo abituati. Ad esempio la Juventus ha segnato i gol degli ultimi due anni, ma ha subito il doppio dei gol, e Ronaldo non c'entra. E' un campionato più spettacolare".

Derby di Roma: Mourinho ha messo sotto accusa l'arbitro e il Var. E parla di Roma dominante:

"Non c'è dubbio che i due gol iniziali sono stati fondamentali, ma ho visto una gran bella Roma. Segna molto ma lascia tanto agli avversari. Fino ad oggi aveva giocato con altri avversari, questo era il primo scontro diretto. Al primo avversario vero, ha subìto".

Juventus malato convalescente?

"Il distacco dalle prime è rimasto lo stesso. Quello che contano poi sono gli scontri diretti, comunque la Juventus deve vedere una partita per volta. Domenica si è salvata, oggi ha fatto un passo verso il centro classifica, poi dovrà prendere la zona Champions. Vedremo se ce la farà. La Juve dovrebbe stare molto più su. Sono 20 partite che prende gol in campionato".

E il Napoli in vetta a punteggio pieno:

"La classifica non sbaglia. E' la più regolare e completa. Vedremo se avanti sarà ancora così. E' una classifica strameritata".