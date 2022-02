Sconcerti: “L’Inter ha dominato nella ripresa contro il Napoli, ma non ha mai tirato in porta”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha dato il suo parere sul pari del Maradona tra Napoli e Inter nel suo intervento per Calciomercato.com: “Contro il Napoli ho visto un’Inter che ha dominato nella ripresa, ma non ha mai tirato in porta. Insomma: l’Inter non ha mai rischiato di vincere, ma ha certamente rischiato di perdere. Tra il derby e la sfida di Napoli ho visto un’Inter che ha avuto cali profondi”