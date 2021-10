Sconcerti: “La differenza la fanno i giocatori. Senza Osimhen si dimezza la forza del Napoli”

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “Luciano Spalletti è tre volte importante in questo Napoli. Il Napoli di oggi è il Napoli di Spalletti per definizione. Non voglio sminuire il suo apporto alla squadra, ma la differenza però la fanno i giocatori e non l'allenatore. Se togliete Osimhen a questo Napoli, si dimezza la forza del Napoli"