Sconcerti: "Napoli e Milan da scudetto, non conta niente che oggi abbiano fatto meglio i rossoneri"

Nel corso di 'Pressing' su Italia1, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: "Milan e Napoli sono da Scudetto. Ora non conta niente che abbia fatto meglio il Milan oggi è non il Napoli, quello fa parte della giornata che può cambiare di volta in volta, ma sono due squadre pronte per vincere. C’è anche l’Inter che però dovrà battere il Milan per rientrare".