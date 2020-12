Sconcerti: "Napoli nel gruppo di squadre 'serie', può ambire al piazzamento Champions"

Mario Sconcerti, in collegamento streaming con lo studio de Il Bello del Calcio, ha parlato della convincente vittoria ottenuta dal Napoli contro il Crotone soffermandosi anche sulla posizione occupata in classifica dagli azzurri: “Secondo me le ultime due giornate ci hanno dato delle prime vere indicazioni su questo campionato. Inter, Milan e Napoli hanno guadagnato due punti sulla Juventus, tre su Lazio e Atalanta, ben cinque nei confronti della Roma e del Sassuolo. Stiamo entrando in una fase importante, ce ne accorgiamo meno perché ci sono tante partite e gli impegni infrasettimanali sono più ravvicinati di altri anni. La classifica si è molto caratterizzata e allungata, da ciò ne deduco che le prime quattro della graduatoria sono le formazioni più ‘serie’ e che possono ambire al piazzamento Champions. Aldilà della vittoria di ieri a Crotone credo che il Napoli stia benissimo e rientri con largo margine in questo gruppo”.