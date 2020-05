Sconcerti: "Positivi out come infortunati, era necessario per ripartire"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni della trasmissione TMW Radio in merito alla ripresa degli allenamenti in Italia:: "L'hanno deciso i giocatori. Tutto ricomincia da dove avevamo previsto che cominciasse: la politica sportiva ha visto rimpalli tra politica, Lega e Federcalcio senza chiedere ai giocatori. Quando loro hanno cominciato a muovere le obiezioni, siamo arrivati alla cosa di oggi. Oltre ai ritiri, se non ho capito male, c'è la riduzione della positività ad un infortunio, che secondo me non è una cosa sbagliata. Così si andrà avanti, non credo che la soluzione sia corretta ma necessaria, non tanto per salvare il vecchio campionato, che serve solo a dare i restanti soldi delle tv ai presidenti, ma per togliere il calcio dal virus, altrimenti non comincerebbe la prossima stagione, rimanendo sempre nel disastro