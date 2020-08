Sconcerti ridimensiona Gattuso: "Stagione discreta, alla prima partita vera ha perso..."

Mario Sconcerti, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha dato dato un giudizio sull’operato del Napoli e di Gennaro Gattuso in campionato: “Gattuso ha giocato 23 partite ottenendo 41 punti, con una media di 1.80 a partita. Se allarghiamo il calcolo sulle 38 giornate sarebbe arrivato al sesto posto. Nulla togliendo al suo lavoro, se escludiamo il successo in Coppa Italia ottenuto con tre pareggi la stagione può dirsi discreta ma non soddisfacente. Giudicando tutte le gare il suo voto non può essere un 7 in pagella ma al massimo una sufficienza. Lo stesso filotto di vittorie lo ha fatto con Cagliari, Torino, Verona, Brescia, SPAL dopo aver battuto la Sampdoria e aver subito una sconfitta in casa con il Lecce. Alla prima partita vera, a Bergamo con l’Atalanta, ha perso”.