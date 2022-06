Sconcerti su Deulofeu: "Acquisto fondamentale per il Napoli, uno così è mancato quest'anno"

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo dalle parole di Osimhen sul suo futuro: “Non è una novità, è stato anche fatto un prezzo per il nigeriano. Non possiamo avere una tremarella per ogni soffiar di fronda, capiamo anche il contesto, era a casa sua e fa piacere a tutti essere richiesti. Il giocatore è sotto contratto col Napoli per ancora un bel po’ di tempo e non penso ci siano novità. Deve fare ancora una stagione completa, mi sembra che il progetto Napoli continui attorno ad Osimhen in questo momento.

Deulofeu sotto punta? Secondo me lui è un giocatore che ha capacità di saltare l’uomo, sono abituato a vederlo giocare come ala che entra in mezzo al campo e tira in porta. Lui è comunque un attaccante puro, a me piace molto. Credo che sia uno dei giocatori fondamentali che mancano al Napoli, perché credo che la squadra di Spalletti ha perso il campionato per l’assenza dei gol delle ali. Sono convinto che Deulofeu sarà del Napol andrà in doppia cifra.

Luis Alberto? E’ un giocatore particolare, perché è un po’ atipico. E’ una mezzala offensiva, è un giocatore da 4-2-3-1, potrebbe sostituire Zielinski dietro la prima punta. E’ un giocatore di chiave offensiva, un assistman. C’è sempre la difficoltà di trattare con Lotito, ma in questo momento il presidente della Lazio ha bisogno di vendere. Luis Alberto ha praticamente 30 anni e 30 milioni sono troppi”.