Sconcerti: "Superlega? Alla fine non ci saranno squalifiche ma solo multe"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Juventus, Agnelli è tornato sul tema Superlega, parlando di grido dall'allarme dei club:

"Agnelli adesso deve rientrare dentro i confini. La cosa insopportabile della Superlega era lo strapotere di queste società, che decidevano tutto loro. Altra cosa è il problema del denaro nel calcio europeo. Ma che è un problema del mondo e non solo del calcio. Mi sembra un tentativo di cambiare le carte in tavola. Nessuno esclude che il calcio non abbia problemi, ma i debiti c'erano anche prima della pandemia".

Cosa accadrà?

"Non credo che si arriverà a una squalifica ma a multe sostanziose. Credo che sia nell'interesse di tutti rimanere insieme".