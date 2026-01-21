Scontro durissimo Chiariello-Cosmi: "McTominay il migliore? Dici c*zzate!"

Batti e ribatti dai toni molto accesi tra il giornalista Umberto Chiariello e l'allenatore Serse Cosmi, ieri sera a Canale 21 nel corso di 'Champions21'. Il tema del dibattito la prestazione di Scott McTominay contro il Copenhagen, a far scattare la scintilla la parola "c*zzata" pronunciata da Cosmi in risposta all'opnione di Chiariello: da lì la situazione è sfuggita di mano.

Cosmi: "In mezzo al campo McTominay ci gioca solo quando mancano Anguissa e Gilmour. Ci può giocare, ma quello non è il suo ruolo migliore".

Chiariello: "Se critichiamo McTominay che è stato tre spanne sopra gli altri, di gran lunga il migliore in campo… É stato il dominatore assoluto".

Cosmi: "Nel primo tempo Vergara ha giocato sicuramente meglio di lui, quindi non diciamo c*zzate”.

Chiariello: "Le c*zzate le dici tu Serse, non le dico io! Ognuno dice quello che pensa. Porta rispetto. Io alle tue idee non dico che sono c*zzate, tu non ti permettere di dirlo delle mie. L’educazione!".

Cosmi: "Ti chiedo scusa. Se parliamo di educazione penso che non sei la persona giusta per fare la morale. Stai calmo”.

Chiariello: "Io non mi permetto! Stai calmo tu! A me non dici che dico c*zzate! Non ti permettere, io ho 40 anni di carriera come ce li hai tu!”.