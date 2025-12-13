Scotto: "Conte a Bologna s'infuria, in Champions fa spallucce. Fa capire molto..."

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La classifica del campionato sorride al Napoli, è obiettivamente ancora corta, ma inizia a delinearsi. Napoli che fronteggia Milano, sponda Inter e Milan. Per molti, l’Inter rimane la vera favorita per la qualità dell’organico. Però il Milan credo che lo vedremo da quelle parti fino alla fine del campionato.

Il Napoli ha perso 2-0 a Lisbona come a Bologna, con una prestazione molto simile. A Bologna, Conte se li voleva mangiare, invece contro il Benfica l’allenatore ho visto che ha fatto spallucce. Fa capire che la Champions sia meno importante del campionato per la reazione. Non c’è solo il Benfica. C’è la sconfitta di Manchester con l’espulsione di Di Lorenzo e la sconfitta di Eindhoven. Magari Conte in Champions trasmette altra energia rispetto al campionato. Secondo me c’è un peso diverso tra l’importanza data al campionato e alla Champions.

L’impatto migliore contro il Benfica è stato quello di Vergara, si è andato anche a prendere un giallo di carattere. Secondo me lui non è un calciatore normale, ma interessante. Se Conte oserà, magari potrà nascere qualcosa.

Runjaic è un allenatore furbo. Ha fatto parecchi punti pesanti e non a caso si è guadagnato la conferma. Dopo due sconfitte mi aspetto una reazione dell’Udinese. Su Lucca ha detto che non lo ha salutato, mostra del risentimento. Lui dice che sa che metà stadio tiferà Napoli, in Italia funziona così e in Germania o altrove non accadono questo tipo di cose”.