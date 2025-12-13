Sosa: "Conte non ruoterà neanche ad Udine. Ora Politano non può più giocare?"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l’ex attaccante ed allenatore Pampa Sosa ha parlato del momento del Napoli: “Conte ha detto che la squadra è arrivata cotta, questo preoccupa un po’ verso l’Udinese perché il tempo non c’è, ma vale per tutte le squadre che fanno l’Europa e lì non parlano di energie. Spero nel recupero anche psicologico perché Conte, lo dico sempre, ti porta al limite dal punto di vista dello stress psicologico. Champions? Si rischia di arrivare all’ultima con la calcolatrice, i 6 gol in Olanda sono pesantissimi. Il cammino in Champions è deludente, inaspettato, non credevo proprio… neanche tra le prime 8 perché non era favorito, ma almeno nelle prime 15 sì. In quelle posizioni non me l’aspettavo proprio.

Differenza Campionato-Champions? Sono numeri, non è una critica. E’ un vincente, ha vinto i campionati ma in Europa fa fatica. Perché non rende in Europa… di fronte ha squadre strutturate diversamente, anche tatticamente la competizione è diversa, lui propone ora i 3 davanti per necessità, ma non giocherebbe con i 3 larghi, fa un gioco diverso. In Champions noi diciamo deludente, ma la critica non è pesante perché tutti guardiamo la classifica in Serie A ed il primo posto ti fa avere un’opinione diversa, siamo influenzati. Se fosse più dietro, e può capitare, parliamo di pochi punti, parleremmo di qualcosa di catastrofico in Champions. Conte però in Europa ha fatto più o meno sempre questo, la metodologia o la tattica italiana in Europa secondo me non funziona.

Udinese? Al di là dell'ultima sconfitta, ha una buona classifica. Se il Napoli vuole archiviare Benfica come incidente di percorso allora deve fare una prestazione positiva ed in quel caso spesso arrivano anche i tre punti. Rotazioni? Se McTominay sta bene io lo terrei, l'Udinese a centrocampo è leggera, non è fisica come in altri reparti, io Vergara lo metterei al posto di Elmas. Io proverei e farei riposare Elmas. La partita si decide nei duelli nella difesa dell'Udinese. Io farei riposare anche Di Lorenzo. Napoli cotto? Parliamo di cambi per le parole di Conte, ma per me giocheranno gli stessi. Può cambiare paradossalmente più in Supercoppa, lui punta sul campionato. Non c'è un domani nelle scelte di Conte, ma magari non darei i 90 minuti a tanti giocatori che poi faranno la Supercoppa. SPinazzola, Vergara e Politano potrebbero tranquillamente giocare, noi chiedevamo questo tridente con Lang e Neres, ma non è che Politano non deve giocare mai più (ride, ndr). Ora non può più giocare?".