Di Fusco 'smentisce' Conte: "Problema tattico, non fisico. Dopo 10' già erano lunghi..."

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Non mi soffermerei sulle dichiarazioni di Conte, perché parla a seconda del momento. Io credo che la chiave della sconfitta contro il Benfica sia tattica. Dopo dieci minuti, il Napoli era già una squadra lunga e larga. Forse Conte avrebbe dovuto abbassare la squadra, leggendo la partita ed evitando il pressing offensivo per risparmiare energie. E di questo periodo penso sia la cosa principale. Tutto ciò che ha sprecato nel primo tempo ha impedito di fare di più nel secondo tempo. Ripetere la prestazione che s’è vista a Roma era impossibile per un organico che ad oggi non può ruotare. Ci sono fuori degli infortunati che formano una squadra che lotterebbe per entrare in Champions.

Per un club come il Napoli non si può abbandonare la Champions League. Dal 4 gennaio fino al 1° febbraio ci saranno dodici partite da giocare. Tra queste, ci saranno sfide contro Lazio, Inter, Juventus, Copenhagen e Chelsea. Bisogna recuperare qualcuno, perché in queste condizioni è dura.

Credo che in campionato giocherà ancora Milinkovic-Savic. Però spero che in Coppa Italia e in Supercoppa possa tornare titolare Meret. C’è bisogno che torni per farlo tornare al meglio, non ci sono altre occasioni migliori della Coppa Italia, per esempio. Mercato? Il Napoli non ha in rosa il sostituto naturale di Anguissa.

Nel momento in cui ho Meret e vado a cercare un portiere che costa più di venti milioni di euro, vuol dire che Conte voleva queste caratteristiche. Io penso che l’allenatore voglia più le caratteristiche di Milinkovic-Savic, piuttosto che quelle di Meret. Due portieri in due competizioni diverse si possono alternare. Nella stessa competizione, invece, si rischia che non facciano bene entrambi”.