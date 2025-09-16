Scotto predica calma: “Hojlund trascinatore, ma cauti con i paragoni con Cavani e Higuain”

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma: “Hojlund è un trascinatore, spetta a lui il posto da titolare. Ora l’entusiasmo libererà ulteriormente il Napoli, che ha dominato a Firenze. La reazione all’infortunio di Lukaku è stato da grande club, un vero e proprio atto di forza in piena emergenza. Il suo impatto è ancora tutto da scoprire, ha potenziale da vendere. A Bergamo partì bene, ma allo United ha fallito il salto di qualità per colpa del club inglese. Ora a Napoli si possono ricreare le giuste premesse. Ho sentito paragoni già con Cavani e Higuain, ma ci andrei cauto.

De Bruyne tuttocampista? I grandi campioni non hanno ruolo. Può giocare in qualsiasi posizione e lo stiamo vedendo in queste prime giornate. KDB è un dieci, uno di quelli che riesce sempre a liberarsi. L’età è solamente un numero e ha ancora il tempo di reinventarsi in una squadra che lo esalta come il Napoli. Conte ha grandi meriti, lo ha reso libero di dimostrare ancora il suo valore. Ha trovato il posto giusto a De Bruyne, senza compromettere gli equilibri e i valori già assodati in campo degli altri centrocampisti”.