Scozzafava: "Conte sposta con la sua comunicazione, ha credibilità e autorevolezza"

La giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava è intervenuta a Radio Marte: “Con la sua comunicazione incisiva Conte sposta, perché ha credibilità, ha autorevolezza, se dice delle cose non lo fa a caso. Ha affermato alcune cose importanti, le sue parole hanno acquisito più forza proprio perché giunte dopo un rigore che non ha inciso sul risultato.

Marotta ha risposto, De Laurentiis ha replicato sostenendo quello che Conte ha espresso domenica sera. Concetti che già qualche allenatore aveva accennato in passato ma che non avevano fatto così rumore. Nel comunicato De Laurentiis ha dimostrato di essere allineato completamente al pensiero del proprio allenatore e questo è un dato di fatto, è un tandem che può portare solo a risultati ancora migliori. Rocchi, peraltro, ha riconosciuto l’errore di Mariani, visto che quest’ultimo nelle prossime gare arbitrerà in serie B. Il Napoli può reggere sino alla fine con questo rendimento in campionato. Ha una squadra forte e attrezzata, non ha una rosa profonda perché non è stata costruito per affrontare anche gli impegni di coppa”.