Scozzafava: "Sarebbe bello vedere Mertens al Napoli come figura manageriale in futuro"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno: "Scudetto? Ambizione non più tanto plausibile ma il Napoli deve mantenersi sempre tra le prime 4, anche perché la Juventus è tornata dietro a far sentire il proprio peso. Mertens? Mi auguro finisca in maniera diversa rispetto a Insigne, giocatore e persona diversa. Mi auguro che il suo futuro sia qui, non solo da calciatore ma anche come figura manageriale. Lozano erede di Insigne? Non lo so, non credo che abbiano proprio le stesse caratteristiche. Però il messicano ha un potenziale enorme, deve migliorare ma sicuramente può dare tantissime altre soddisfazioni".