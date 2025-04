“Se l’Inter esce col Bayern è un casino”, botta e risposta Cassano-Ventola: “E’ il contrario…”

Botta e risposta tra Antonio Cassano e Nicola Ventola. Intervenuti a Viva el Futbol su Twitch, i due ex calciatori si sono espressi sull’impegno dell’Inter in Champions contro il Bayern Monaco e sul finale di stagione dei nerazzurri.

Cassano: “Se l’Inter passa il turno va di slancio. Dovesse incepparsi, occhio ragazzi perché diventa un grande casino. Domenica c'è una partitaccia, poi c'è il derby, poi c'è la Roma. Mercoledì è uno snodo fondamentale. Su Inter-Cagliari, è vero che Piccoli poteva fare l'1-1 ma l'Inter in campionato decide lei come giocare, decide quando far gol, quando abbassare e gestire la partita. E' la più forte tra i titolari e anche come rosa, mercoledì però è lo snodo importante. Sono due settimane tremende per l'Inter, 4 partite che dipendono tutto da mercoledì, se perde diventa un casino”.

Ventola replica: "Per me è il contrario, se malauguratamente dovesse uscire, poi avrebbe meno gestione da fare, andrebbe più di slancio. E’ più facile che vinca il campionato non dovendo fare le due partite col Barcellona, senza fare il casino fatto a Parma togliendo giocatori per precauzione”.