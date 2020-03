"Se non superiamo i 100mila morti avremmo fatto un lavoro molto buono": Trump gela l'America sul Coronavirus

"Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100mila potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono". Queste le parole del presidente Usa, Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro l’epidemia. Trump ha quindi annunciato la proroga di un mese, fino al 30 aprile, delle misure messe in campo per contenere la diffusione del contagio.