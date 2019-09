Sebastiani: "Se il Napoli non avesse trovato questa Juve avrebbe già vinto tanto"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di "Si gonfia la rete", trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: "Non ho sentito De Laurentiis, credo sia soddisfatto di ciò che è stato fatto sul mercato. La squadra azzurra è forte come lo è stata sempre sotto la sua gestione. Non ci dimentichiamo che se il Napoli non avesse trovato questa Juventus avrebbe già vinto tanto.



Di Francesco? E' un mio carissimo amico nonchè un allenatore bravo e preparato che sin qui ha sempre fatto molto bene. Credo che se Eusebio ha fatto un errore lo ha fatto lo scorso anno. Dopo aver portato la Roma in semifinale di Champions gli hanno venduto praticamente tutti e per i scarsi risultati ottenuti è stato lui a pagare. Quest'anno ha scelto di tornare ad allenare e lo ha fatto in una piazza per lui ideale però sta pagando un po' questa incertezza societaria che ha condizionato anche il mercato.



Pescara e Napoli stesso percorso in campionato? E' un paragone improponibile. Noi siamo in serie B con ambizioni di poter fare un buon campionato, Il Napoli è una squadra importante nel panorama internazionale, ogni anno disputa la Champions quindi sono due realtà completamente diverse. Sia Napoli che Pescara però devono trovare l'equilibrio che in questo sport è fondamentale.



Palmiero? Questo ragazzo ha qualità importanti. E' un 96', credo che per lui sia un'annata fondamentale dopo aver fatto la giusta gavetta in quanto è partito dal basso. Ha iniziato molto bene questa stagione, speriamo continui su questa strada per poi arrivare nel calcio importante".