Semplici: "Maldini ha capacità e qualità per fare bene, ma non so se meglio di Lang"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore ed ex tecnico di Maldini allo Spezia: “Maldini ha le capacità e le qualità sia tecniche che fisiche per fare molto bene, anche al Napoli. Non so se può fare meglio di Noa Lang, ma Maldini è cresciuto, è stato convocato anche con la Nazionale italiana per cui è un profilo che può fare al caso del Napoli.

I tanti infortuni credo siano frutto delle tante partite giocate, oltre alla scarsa abitudine di giocare ogni 3 giorni. Poi a Napoli c’è uno stress maggiore perchè parliamo di una piazza importantissima che lotta per lo scudetto e per la Champions. Il doppio impegno può incidere sugli infortuni. A livello internazionale bisogna avere sempre grande rispetto degli avversari. Magari sulla carta il campionato in cui gioca il Copenaghen può essere inferiore al nostro, ma se partecipa alla Champions vuol dire che ha dei valori.

Il Napoli nonostante gli infortuni ha la forza e la qualità per vincere, ma bisogna stare sempre molto attenti quando si affrontano squadre del genere perchè le motivazioni dell’avversario saranno al massimo. Importante sarà partire con il piede giusto per non compromettere il cammino. Inter e Napoli credo siano le squadre più forti del campionato, il Milan ha il vantaggio di giocare una volta a settimana come è accaduto lo scorso anno al Napoli, poi c’è la Juventus che è in grande risalita. Ritengo che il mercato di gennaio difficilmente sposti gli equilibri, ma Milan e Juve possono migliorare rosa e ambizioni acquistando pedine che non hanno”.