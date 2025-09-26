Semplici: "Napoli favorito anche a Milano! Conte? Bravo a cambiare tatticamente"
Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Sono convinto che nel Napoli durante il passare del tempo vedremo più soluzioni, la bravura del mister è sotto gli occhi di tutti, Conte è cambiato nel tempo. Prima utilizzava un solo sistema di gioco ed invece anche l’anno scorso abbiamo visto un allenatore che cambia molto per sfruttre le caratteristiche dei suoi giocatori.
Anche nel corso della partita o di partita in partita. Domenica sera Milan-Napoli spero sia un grande match, sulla carta gli azzurri sono favoriti. Il campionato però è appena iniziato, mi auguro che sia uno spot per il camlcio italiano. Spero sia una partita aperta".
