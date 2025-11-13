Semplici: "Se Conte ha fatto certe dichiarazioni è solo per un motivo"

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Conte ha fatto certe dichiarazioni è per spronare la squadra e mettere in discussione tutto quello che è stato fatto fino a questo momento perché le ultime prestazioni del Napoli non sono state all'altezza della forza della squadra e di quanto fatto la scorsa stagione".