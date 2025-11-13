Podcast Assenza Conte, l’idea di Cucciari: “Magari proprio ADL gli ha dato la possibilità di rilassarsi”

Antonio Conte non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli e tornerà al centro tecnico di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico azzurro ha ottenuto un permesso concordato con la società per restare a Torino con la propria famiglia durante la sosta per le Nazionali.

L’ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la situazione: "E' una situazione abbastanza difficile da commentare. E' una società importante, una squadra che viene ritenuta la favorita del campionato dopo aver vinto lo Scudetto. I risultati non sono stati in linea con quanto ci si aspettava, ma nonostante tutto è ancora lì ed escluderei un cambio di panchina. Conoscendo i caratteri di Conte e ADL, magari è proprio lui che ha dato la possibilità di rilassarsi al tecnico. Conte è un allenatore che vive di questo ma caratterialmente è un martello, che vive in maniera forte questo mestiere. Vista la pausa, hanno pensato ora di scaricare le tensioni".