Tuttonapoli Tegola Anguissa, chi lo sostituisce? Le soluzioni di Conte (aspettando il mercato)

Con De Bruyne out almeno fino alla prossima primavera e con Anguissa che dopo l'esito degli esami resterà fuori per diverse settimane, il Napoli si avvicina alla partita del 22 novembre contro l'Atalanta - e a quella del 25 con il Qarabag - sapendo di dover tamponare l'emergenza a centrocampo. Un'emergenza che ovviamente, però, si prolungherà ben oltre novembre e arriverà fino al 2026. Quali soluzioni dunque per Conte? Chi al posto di Zambo per le prossime partite, che saranno tante, troppe? Al momento le opportunità sono due, salvo novità tattiche o altre idee per Conte come già accaduto un anno fa nel pieno dell'emergenza in primavera.

La prima, quella più diretta, è Elmas, jolly offensivo che anche col Pisa, quest'anno, era partito dal 1' proprio al posto di Anguissa. Molto probabilmente ci sarà proprio lui nella casella di Anguissa. L'altra soluzione è Gilmour che già un anno fa, quando Anguissa andò ko, prese il suo posto e fece molto bene come play aggiunto a Lobotka ma anche come interno capace di offrire qualità in manovra. Ma Gilmour è reduce da problemi fisici, ha anche saltato la nazionale, e dunque bisognerà valutare le sue condizioni. Della rosa, può ricoprire quel ruolo anche Vergara.

Queste le prime soluzioni, aspettando gennaio. Dal mercato subito un rinforzo. Tanti nomi. Mainoo dello United, Pellegrini della Roma ma anche Atta dell'Udinese, ultima idea per il centrocampo. Presto si entrerà nel vivo, il Napoli cerca un'altra mezzala che potrebbe arrivare anche subito, a inizio gennaio.