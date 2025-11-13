Conte a Torino, Cds: "Ha avvertito necessità di fermarsi prima di ripartire"

vedi letture

Antonio Conte ieri non era a Castel Volturno. Ha avuto un permesso dalla società. Tornerà solo lunedì a dirigere gli allenamenti. Il tecnico del Napoli, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, ha avvertito la necessità di fermarsi e di ritrovare le energie prima di ricominciare, ma allo stesso tempo è inevitabile chiedersi il perché.

"Cosa sta accadendo a lui e al Napoli e cosa potrà accadere. Perché la squadra e il suo tecnico appaiono così stanchi e svuotati. E soprattutto: in che modo, da lunedì e al rientro dei nazionali, troveranno il modo di risolvere una situazione singolare e così delicata e complessa già a novembre. Consapevoli che in un mese c’è in ballo il futuro in ogni competizione". Intanto questa la nota del Napoli di ieri: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".