Tuttonapoli Lukaku cambierà il Napoli: l'ultima idea stuzzica i tifosi (e anche Hojlund?)

vedi letture

Romelu Lukaku si avvicina al rientro. Secondo i quotidiani oggi in edicola è possibile che Big Rom torni in gruppo entro fine mese per rivederlo poi in campo a metà dicembre, magari già per la Supercoppa. Prossimi giorni decisivi anche per capire quando realmente sarà di nuovo a disposizione dell'allenatore, intanto da giorni si parla anche delle possibili novità tattiche col suo rientro. Si parte da un presupposto: condizioni fisiche permettendo, uno come Lukaku non può restare in panchina. Ma Hojlund è l'investimento del futuro e dunque come si risolve la questione? Con una possibile coppia a due di attaccanti. Una suggestione, al momento, dato che la squadra ha ben altri problemi da dover risolvere. Il 3-5-2 con l'attacco pesante è però una soluzione possibile, valida, oltre a essere un modulo spesso utilizzato da Conte in carriera. Anzi, il suo marchio di fabbrica in passato, dalla Juve all'Inter (con Lautaro e proprio Lukaku coppia d'attaccanti).

Leggendo la rosa del Napoli, il 3-5-2 (modulo sulla carta, poi conterà sempre l'interpretazione dei singoli e i movimenti) è una disposizione che troverebbe piena adesione con la rosa. I tre centrali possono essere Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno senza dimenticare Beukema, Marianucci e Juan Jesus, con Politano o lo stesso Di Lorenzo a destra e con Gutierrez e Spinazzola (o Olivera, adattabile anche da centrale) a sinistra e con i tre di centrocampo che sarebbero quelli dello scudetto, Anguissa, Lobotka e McTominay (aspettando De Bruyne che rientra in primavera). Insomma, Lukaku andrebbe a occupare il posto dell'esterno sinistro che oggi col 4-3-3 cambia spesso. Neres, Lang, Spinazzola. Non esiste il padrone della corsia mancina in attacco. Ma presto tornerà a 'esistere' Lukaku, autore di 14 gol e 10 assist un anno fa. Un vero e proprio fattore. Oltre moduli e schemi.