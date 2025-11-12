Criscitiello: "Cortocircuito Conte-Napoli in un episodio estivo. Già lì si capisce tutto"

Criscitiello: "Cortocircuito Conte-Napoli in un episodio estivo. Già lì si capisce tutto"TuttoNapoli.net
© foto di Saverio Varone
Ieri alle 23:50Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso dell’ottava puntata di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport condotto da Giorgia Rossi con il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello e l'ex portiere Emiliano Viviano, l'ex estremo difensore viola ha elogiato l'ex Napoli Elia Caprile: "E' diventato proprio il mio preferito. Impazzisco, è fortissimo". 

La conduttrice è intervenuta tirando in ballo il mercato del Napoli: "Infatti non si capisce perché il Napoli se ne sia privato visto che nell'ultima partita Milinkovic ha fatto una mezza paperella". Criscitiello ha replicato: "Già lì si capisce il cortocircuito Napoli-Conte-società".