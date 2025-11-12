Criscitiello: "Cortocircuito Conte-Napoli in un episodio estivo. Già lì si capisce tutto"

Nel corso dell’ottava puntata di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport condotto da Giorgia Rossi con il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello e l'ex portiere Emiliano Viviano, l'ex estremo difensore viola ha elogiato l'ex Napoli Elia Caprile: "E' diventato proprio il mio preferito. Impazzisco, è fortissimo".

La conduttrice è intervenuta tirando in ballo il mercato del Napoli: "Infatti non si capisce perché il Napoli se ne sia privato visto che nell'ultima partita Milinkovic ha fatto una mezza paperella". Criscitiello ha replicato: "Già lì si capisce il cortocircuito Napoli-Conte-società".