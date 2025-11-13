Retroscena Conte: infastidito dall'intervista di Lobotka, spunta la sua reazione
TuttoNapoli.net
Antonio Conte sarebbe rimasto infastidito dalle parole rilasciate da Stanislav Lobotka durante il ritiro con la Slovacchia. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista avrebbe espresso considerazioni non gradite al tecnico, che non ha apprezzato le critiche indirette ai suoi metodi di lavoro.
Intanto Conte non si è presentato agli allenamenti di questa settimana — assenza concordata con la società — e tornerà a Castel Volturno solo lunedì 17. Nonostante continuino a circolare voci sulle sue possibili dimissioni, non esistono lettere né segnali concreti in tal senso. Il tecnico, però, resta in cerca di risposte e pretende una reazione dal gruppo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com