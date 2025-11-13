Retroscena Conte: infastidito dall'intervista di Lobotka, spunta la sua reazione

Antonio Conte sarebbe rimasto infastidito dalle parole rilasciate da Stanislav Lobotka durante il ritiro con la Slovacchia. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista avrebbe espresso considerazioni non gradite al tecnico, che non ha apprezzato le critiche indirette ai suoi metodi di lavoro.

Intanto Conte non si è presentato agli allenamenti di questa settimana — assenza concordata con la società — e tornerà a Castel Volturno solo lunedì 17. Nonostante continuino a circolare voci sulle sue possibili dimissioni, non esistono lettere né segnali concreti in tal senso. Il tecnico, però, resta in cerca di risposte e pretende una reazione dal gruppo.