Semplici su Conte: "Conoscendo il suo passato, sono rimasto sorpreso negativamente"

Il tecnico Leonardo Semplici ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Verona-Napoli? Ho visto la partita e devo dire che son rimasto sorpreso in maniera negativa dal Napoli. Conoscendo il passato di Conte che per me è un grande allenatore, non incidere a livello caratteriale nella squadra è strano.

M'ha sorpreso, sicuramente ci vuole un periodo di ambientamento, ma ciò che fa la differenza nelle squadre di Conte, solitamente, è il carattere, che però gli azzurri non hanno cacciato fuori a Verona. Con dei nuovi innesti in squadra questa questione caratteriale può cambiare. Il Verona è una buona squadra, ma il Napoli resta nettamente superiore e mi fa strano il divario di 3 goal a favore degli scaligeri. Il Napoli deve sistemare diverse vicende che hanno inciso in questa falsa partenza".