Sentenza Juve-Napoli, Birindelli: "Doveva dare più motivazione, bianconeri scarichi..."

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: "Dybala? La situazione va chiarita per il bene di tutti. Dovrebbero capire quali giocatori in rosa sono adatti al gioco di Pirlo e quali no, andando a cercare i profili più idonei. Ad esempio, se Dybala non rinnova lo cederei e andrei a prendere Gomez.

Se la sentenza di Juventus-Napoli ha influito sulla squadra? Penso di no, è un alibi che puoi dare ma non credo che ciò sia avvenuto. Anzi, doveva dare ancora più motivazioni, invece è entrata in campo scarica per altri motivi e su questo deve lavorare".