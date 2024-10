Sepe nostalgico: "Il Napoli di Sarri era spettacolare anche in allenamento"

vedi letture

Il portiere e capitano della Salernitana Luigi Sepe è intervenuto a Radio Tv Serie A: "Viviamo un buon momento, veniamo da una vittoria importante ma la B non è semplice. Sono alcune partite che non subiamo gol e ce la stiamo mettendo tutta per risalire la classifica".

Che effetto fa indossare la fascia da capitano in una squadra importante con una tifoseria importante?

"È una cosa bellissima ma che non deve distogliere da altre cose più importanti come l'atteggiamento giusto e mettersi al servizio della squadra. La fascia è qualcosa in più ma posso dire che ci sono 20 capitani e siamo un gruppo fantastico".

C'è un attaccante che in carriera ti ha creato grosse difficoltà?

"Ne ho affrontati tantissimi. Nel Napoli di Sarri era qualcosa di eccezionale in allenamento. Facevano cose che non si possono raccontare. Sarri faceva allenamenti a un tocco ed era uno spettacolo. Una cosa che non vedrò più probabilmente".

Come hai visto crescere anche l'ambiente Napoli? Si può ripetere a Salerno con le dovute proporzioni?

"Dopo anni di Serie A il Napoli ha puntato allo scudetto. A Salerno si è sbagliato tanto lo scorso anno, ora dobbiamo rimettere le cose in carreggiata per riportarla dove merita. Per città, per società e tifosi non merita di stare in B. Deve lottare per stare in Serie A tanti anni. Una piazza che vuole, ti permette e deve fare calcio".