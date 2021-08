Serena consiglia l’Inter: “Insigne? No, prendi Correa e accontenta Inzaghi”

Aldo Serena, dalle colonne di Tuttosport ha parlato dell'Inter e degli avvicendamenti in attacco in seguito all'addio di Lukaku: "I dirigenti nerazzurri sono rimasti sorpresi dalla cessione del belga. Non pensavano che la proprietà avrebbe accettato anche il suo addio. Per l'Inter è una fase molto delicata anche perché Dzeko presenta dei rischi per via dell'età: a 35 anni i tempi di recupero sono più lunghi. Cosa manca adesso? Serve un attaccante come Correa perché due prime punte ci sono già e perché è giusto esaudire le richieste di Inzaghi dopo due cessioni pesanti come Lukaku e Hakimi. Se fossi un dirigente interista in questo momento cercherei di accontentare l'allenatore".