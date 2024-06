Serie A, il pagellone di Trevisani: “3 al Napoli! Da 1º a 10º posto, allucinante”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ai microfoni di Radio Serie A ha dato i voti finali alle squadre di Serie A per il campionato appena finito.

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ai microfoni di Radio Serie A ha dato i voti finali alle squadre di Serie A per il campionato appena finito. 3 al Napoli, questo il suo giudizio: “Non ricordo nel recente passato, ma anche in giro per il mondo, una quadra che da prima faccia decima l’anno dopo. Allucinante. Ha anche perso 0-4 con il Frosinone in Coppa Italia, ha fatto un discreto cammino in Champions League che è il motivo per cui non do 0”.