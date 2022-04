Sesa: "Dopo la Juve l'Inter ha preso coraggio, ma speriamo che sia l'anno del Napoli"

"Il Napoli sta facendo un grande campionato. Con la Fiorentina si è persa l'occasione di vincere in casa".

"Il Napoli sta facendo un grande campionato. Con la Fiorentina si è persa l'occasione di vincere in casa. I viola hanno qualità importanti ed è una buona squadra, ma non ci si aspettava la sconfitta così come nessuno si aspettava la vittoria a Bergamo. Tuttavia, speriamo che sia l'anno giusto per il Napoli". E' l'analisi dell'ex attaccante azzurro, David Sesa, intervenuto a 'Club Napoli All News' in onda su Teleclub Italia. "Tra le tre in lotta per lo scudetto, l'Inter ha una partita in meno ed è quella che sta meglio mentalmente - ha osservato l'ex napoletano -. La vittoria con la Juventus ha dato coraggio, mentre il Milan è apparso un po' stanco".

L'attaccante svizzero ha detto la sua anche sugli allenatori che hanno guidato gli azzurri negli ultimi anni: "Il Napoli che abbiamo visto con Sarri veramente fantastico, esprimeva un calcio straordinario tra i più belli nella storia. Ha saputo impostare bene la squadra, mentre Ancelotti è più un gestore del gruppo specie in piazze difficili. Sarri insegna calcio veramente bene. Paragonare squadre e allenatori, comunque, è sempre difficile e dipende molto dal momento. A Napoli la piazza ti mette tanta pressione perché la gente è innamorata del Napoli".

Infine, Sesa è tornato sulla partecipazione della Svizzera ai Mondiali a spese dell'Italia. "La federazione deve fare un'analisi approfondita cambiando le cose dalle scuole calcio in poi, nella formazione degli allenatori e guardando un po' fuori dall'Italia: Real Madrid - Chelsea di ieri sera - ha concluso l'ex attaccante - è l'esempio del calcio che tutti vorremmo vedere".