Sfatato il tabù Firenze, dove Sarri non ha mai vinto: mancava dal 2014 la vittoria al Franchi

Vittoria pesantissima a Firenze. Per come è arrivata, ma soprattutto per le difficoltà che da sempre il Napoli trova al Franchi, anche negli anni di Sarri con i record di punti esterni. Gli azzurri non vinceranno a Firenze infatti da un ormai lontanissimo 1-0 del 9 novembre 2014. In generale nei 69 precedenti al Franchi il Napoli s'è imposto solo 16 volte (18 pareggi e 36 vittorie viola).