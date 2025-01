Sfida Scudetto? Conte: “Non me la sento ancora, intanto non saremo lì impiccati al risultato…”

vedi letture

Con l'Atalanta sarà una sfida Scudetto? Nel corso della conferenza alla vigilia del match di Bergamo, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto così: "La classifica dice che siamo in testa, l'Atalanta è vicina, come l'Inter, poi se mi volete far dire che è una sfida Scudetto io non me la sento ancora perché so che dobbiamo fare degli step, è ancora presto per dire questo di una nostra partita.

Noi non guardiamo gli altri, abbiamo messo fieno in cascina che ci permette di fare una partita senza essere impiccati dal risultati domani a Bergamo, ma devono parlarci, ci devono rivelare e far capire a che punto siamo".