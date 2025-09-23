Sfogo di Conte a DAZN: "Mercato importante? Da vedere, 150mln divisi su 9 da far crescere..."

Nell'intervista post-partita a DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte s'è soffermato in alcuni passaggi sul mercato e la differenza delle altre già strutturate per la Champions: "Prima sentivo parlare del discorso rosa e del mercato importante: io sto ribadendo che noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che prima non esisteva. Che sia un mercato importante o meno è da valutare. Abbiamo preso dei calciatori che vengono da altre realtà, hanno bisogno di tempo, l'ho già detto in conferenza. Serve pazienza. Questo sarà per noi l'anno più complicato in assoluto perché a differenza delle altre che hanno già vissuto la Champions e avevano già la rosa per alternare, noi ci troviamo con tanti calciatori che devono fare esperienza. Per questo serve pazienza, serve comprensione e aspettare che questi ragazzi crescano perché non possiamo giocare sempre con gli stessi undici. Ci stiamo prendendo dei rischi in corso d'opera. Gli altri hanno già rose strutturate, hanno già fatto queste annate. Se metti nove giocatori vuol dire che hai messo mezza squadra dentro e che quindi le difficoltà le troverai, anche perché hai lo Scudetto sulla maglia che pesa e crea aspettative".

Anche parlando di Lucca, Conte è tornato sul mercato e le cifre spese: "Sono contento perché il ragazzo sta lavorando tanto, ma viene da un'altra realtà. Ha bisogno di abituarsi e sentire il livello. Anche l'allenamento è importante perché ti alleni con giocatori di alto livello. Serve pazienza. Quando poi sento dire 'mercato importante', io dico importante a livello numerico perché se fai la media su nove acquisti, anche se spendi 150 milioni, sono 15-20 milioni a calciatore. I calciatori importanti hanno un costo diverso, da 50-60-70 milioni. E' un'altra cosa. Il discorso di Lucca vale per tutti gli altri che sono arrivati quest'anno da realtà diversa. Lucca ha voglia di lavorare e imparare, starà a me e allo staff cercare di implementare la loro conoscenza calcistica. Ma serve tempo perché se pensate che abbiamo preso dei calciatori pronti per giocare la Champions e tutto... io dico che abbiamo preso dei giocatori che hanno bisogno di tempo e il tempo non c'è, per cui prendiamo dei rischi. Lucca lavora tanto, abbiamo preso Hojlund che è giovane e che comunque al Manchester United non giocava, questa è la realtà".