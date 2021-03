Shakhtar, l’ex preparatore promuove Fonseca: “E' un ottimo allenatore, lo vedrei bene al Napoli”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Massimo Oscar Ugolini, preparatore atletico. “Fonseca? Non ho mai lavorato con lui, l’ultimo anno nostro eliminammo il suo Braga poi quando è arrivato sono andato via io. Per me è un allenatore molto preparato e allega il suo gioco ai giocatori che ha. Allo Shakhtar impose il suo precedente stile di gioco, le cose non andarono bene poi tornò al 4-2-3-1. A Roma non sembra avere continuità, quella con il Parma per esempio è una sconfitta molto più grave di quella con il Napoli. Annata strana, la Roma è uno dei pochi club che si allena poco e gioca tanto. Non è una giustificazione per lui, lo stesso Napoli ha avuto un sacco di infortunati. A me sembra che lui abbia le idee molto chiare ma mi sembra anche che non riesca a cambiare l’atteggiamento della squadra nelle partite importanti.

Fonseca al Napoli? Lo vedrei bene, in generale. Gattuso sta facendo bene. La cosa interessante di lui è che molti dei giocatori che lo hanno avuto lo seguirebbero, tanti giocatori dello Shakhtar sono stati in trattativa con la Roma. Nel caso si spostasse potrebbe portarsi qualcuno. Non ci sarebbero controindicazioni, secondo me è un allenatore molto bravo anche a parlare con la società e i giocatori. Ottimo allenatore.

Calcio ucraino? Bottega molto cara, affari a basso prezzo se ne fanno poco. Mykolenko? Giocatore interessantissimo, a me piace”.