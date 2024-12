Shakhtar, l'ex vice ds: "Neres? Fortissimo! Ero certo che avrebbe dimostrato le sue qualità”

In esclusiva a Sportitalia è intervenuto Carlo Nicolini, che dal 2004 al 2016 e poi dal 2020 al 2024 ha lavorato allo Shakhtar Donetsk, autentico scopritore di tanti talenti passati per le sue mani. In Ucraina infatti ha iniziato come preparatore atletico per poi divenire direttore sportivo al fianco di Dario Srna fino a pochi mesi fa ed in passato ha ricoperto diversi ruoli fra Nazionale turca, Galatasaray, Besiktas e Zenit di San Pietroburgo.

Quello di David Neres può essere il primo acquisto di gennaio? “Per me Neres è fortissimo, tant’è che l’avevamo preso noi allo Shakhtar nella sezione di mercato invernale del 2022 per rinforzare la nostra la nostra squadra. Pensavamo che con lui avremmo fatto uno step ulteriore di crescita per impostare la squadra del futuro. Purtroppo poi successe quello che è successo, non ne abbiamo la controprova. Però lui è fortissimo. Capisco che Conte arrivando da una situazione disastrosa come quella dell’anno scorso doveva partire comunque da delle certezze e quindi andare su Kvara e Politano che davano garanzie, però sul fatto che avrebbe dimostrato le sue enormi qualità non avevo alcun dubbio. E’ un giocatore fantastico con una tecnica incredibile ed una mentalità europea, pur non oscurando il suo estro brasiliano. Una squadra che vuole lottare per vincere deve avere più di un titolare in ruoli chiave”.