Siani: "Hojlund devastante! Che colpo del Napoli, ma le altre dov'erano?"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha parlato dell’impatto di Rasmus Hojlund in maglia azzurra: “Ormai abbiamo capito che chi viene in A dalla Premier migliora la sua carriera. Nkunku ha fatto subito vedere in 5 minuti la sua forza, Hojlund più di tutti è stato devastante e non lo ricordavo così. Sono bastati pochi minuti per capire il divario con Lucca e pure con Lukaku.

Hojlund può essere l’attaccante del Napoli per i prossimi 10 anni, è fortissimo e tiro le orecchie anche alle altre. Il Napoli lo prende quando si fa male Lukaku e aveva già speso 35mln per Lucca. Ne aveva bisogno la Roma, lo stesso Milan, ed il Napoli aggiunge un giocatore ad una squadra fortissima, creando le famose due squadre e quando c’è una prova così ti lascia intuire che giocatore il Napoli s’è messo in casa. Dalla Premier non sbagli quasi mai”.

